В России
37 минут назад
Путин пошутил над Эрдоганом
« Не хотят твои работать».
Переговоры президентов России и Турции начались с заминки — турецкая делегация никак не могла определиться со своими местами, на которые должны были сесть ее представители.
- Не хотят твои работать, — пошутил российский лидер Владимир Путин, глядя на это, цитирует президента «Российская газета». Переговоры начались через несколько секунд.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в государственной резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи. Президент России поблагодарил Эрдогана за то, что он приехал. Главы государств намерены обсудить актуальные международные и региональные проблемы, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса. Также речь пойдет о строительстве трубопровода «Турецкий поток» и снятии ограничений Анкары на поставки российского зерна.
- Не хотят твои работать, — пошутил российский лидер Владимир Путин, глядя на это, цитирует президента «Российская газета». Переговоры начались через несколько секунд.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в государственной резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи. Президент России поблагодарил Эрдогана за то, что он приехал. Главы государств намерены обсудить актуальные международные и региональные проблемы, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса. Также речь пойдет о строительстве трубопровода «Турецкий поток» и снятии ограничений Анкары на поставки российского зерна.