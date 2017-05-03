В России

37 минут назад

Путин пошутил над Эрдоганом

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#шутка #переговоры #Владимир Путин
Путин пошутил над Эрдоганом

« Не хотят твои работать».

Переговоры президентов России и Турции начались с заминки — турецкая делегация никак не могла определиться со своими местами, на которые должны были сесть ее представители.

- Не хотят твои работать, — пошутил российский лидер Владимир Путин, глядя на это, цитирует президента «Российская газета». Переговоры начались через несколько секунд.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в государственной резиденции российского лидера «Бочаров ручей» в Сочи. Президент России поблагодарил Эрдогана за то, что он приехал. Главы государств намерены обсудить актуальные международные и региональные проблемы, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса. Также речь пойдет о строительстве трубопровода «Турецкий поток» и снятии ограничений Анкары на поставки российского зерна.
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#шутка #переговоры #Владимир Путин

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