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Проблемы липецкой молодежи узнают за 150 000 рублей

3 275
#тендер #аукцион #молодежь #опрос
Проблемы липецкой молодежи узнают за 150 000 рублей

В эту сумму оценили социологическое исследование.

Управление молодежной политики Липецкой области готово отдать 150 000 рублей на выяснение актуальных проблем местной молодежи. Именно эта сумма — максимальная стоимость необходимого чиновникам социологического исследования.

Подрядчику придется разработать и согласовать с заказчиком опросный лист социологического исследования по актуальным проблемам молодежи Липецкой области. В него включат проблемы занятости, трудоустройства, жилищные, досуга и отдыха и другие. Предполагаемый объем выборки составляет 2001 респондент из среды работающих и учащихся представителей Липецкой области. Опрос будет проведен по трем возрастным группам: 16-19 лет, 20-24 года, 25-30 лет. Опрос пройдет не менее чем в шести районах региона.

По итогам опроса будет сделана обработка данных, результаты которых представляются в форме таблиц, графиков в электронном виде и на бумажном носителе. Полученные данные обрабатываются с использованием методов математической статистики. Исполнитель несет ответственность за достоверность данных, собранных в ходе опроса. Аналитический отчет будут готовить специалисты с учеными степенями.


Отчетные материалы должны быть представлены не позднее 31 августа. Результаты исследования заказчик использует по своему усмотрению.
3 275
#тендер #аукцион #молодежь #опрос

Комментарии (3)

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невопрос

8 минут назад
по факту скачают реферат, подготовят отчет и дело в шляпе.....карманная конторка проводит исследования 100%
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Александр

32 минуты назад
Я Вам бесплатно скажу какая главная проблема - не где работать после выпуска с ВУЗа,а если и есть то з\п ниже плинтуса,проще уехать от сюда и забыть на всегда этот город или в лучшем случае страну.
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саныч

54 минуты назад
эти 150 000 и есть проблема для молодежи
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