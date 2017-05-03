Проблемы липецкой молодежи узнают за 150 000 рублей

В эту сумму оценили социологическое исследование.

Управление молодежной политики Липецкой области готово отдать 150 000 рублей на выяснение актуальных проблем местной молодежи. Именно эта сумма — максимальная стоимость необходимого чиновникам социологического исследования.



Подрядчику придется разработать и согласовать с заказчиком опросный лист социологического исследования по актуальным проблемам молодежи Липецкой области. В него включат проблемы занятости, трудоустройства, жилищные, досуга и отдыха и другие. Предполагаемый объем выборки составляет 2001 респондент из среды работающих и учащихся представителей Липецкой области. Опрос будет проведен по трем возрастным группам: 16-19 лет, 20-24 года, 25-30 лет. Опрос пройдет не менее чем в шести районах региона.



По итогам опроса будет сделана обработка данных, результаты которых представляются в форме таблиц, графиков в электронном виде и на бумажном носителе. Полученные данные обрабатываются с использованием методов математической статистики. Исполнитель несет ответственность за достоверность данных, собранных в ходе опроса. Аналитический отчет будут готовить специалисты с учеными степенями.





Отчетные материалы должны быть представлены не позднее 31 августа. Результаты исследования заказчик использует по своему усмотрению.