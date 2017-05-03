Общество

52 минуты назад

В Липецке пройдет квест «На Берлин»

6 181
#квест #игра
В Липецке пройдет квест «На Берлин»

Игра рассчитана на школьников.

5 мая в Липецке состоится Всероссийский молодежный исторический квест «На Берлин!», сообщает ГДМ «Октябрь».

Участникам предстоит стать участниками Берлинской наступательной операции. За 16 дней были проведены все подготовительные работы к проведению наступательной операции: приготовлены шифры, разработаны приказы, продумано и налажено снабжение. На направлениях главных ударов сконцентрировано необходимое количество техники, артиллерии и пехотных частей, при подавляющем превосходстве советской армии в воздухе. Эта операция стала самой крупной в истории человечества.

Школьники смогут прикоснуться и примерить на себя образ советских солдат и пройти их тропами, применяя их шифры и испытания.
6 181
#квест #игра

Комментарии (6)

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чекк

8 минут назад
Человек , а по-русски это можно назвать - спортивное ориентирование.
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баба нюра

11 минут назад
На огороды: день год кормит!!! Дебилы и есть дебилы. В Удмуртии траванулись, мало показалось.
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влипецкепить

15 минут назад
на берлин,за видом на жительство
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525

18 минут назад
Мир катится в бездну!!!! Тупей ещё придумать надо!!!!! Колхозаны наклеят наклеек,и будут как петухи!!!!
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Асламбек

19 минут назад
Мая кышьляк Лыписька рюсски чюрка нэлзя писька пысат
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Человек

23 минуты назад
что такое квест...По русски нельзя...?!
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