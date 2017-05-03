Общество
52 минуты назад
В Липецке пройдет квест «На Берлин»
Игра рассчитана на школьников.
5 мая в Липецке состоится Всероссийский молодежный исторический квест «На Берлин!», сообщает ГДМ «Октябрь».
Участникам предстоит стать участниками Берлинской наступательной операции. За 16 дней были проведены все подготовительные работы к проведению наступательной операции: приготовлены шифры, разработаны приказы, продумано и налажено снабжение. На направлениях главных ударов сконцентрировано необходимое количество техники, артиллерии и пехотных частей, при подавляющем превосходстве советской армии в воздухе. Эта операция стала самой крупной в истории человечества.
Школьники смогут прикоснуться и примерить на себя образ советских солдат и пройти их тропами, применяя их шифры и испытания.
Участникам предстоит стать участниками Берлинской наступательной операции. За 16 дней были проведены все подготовительные работы к проведению наступательной операции: приготовлены шифры, разработаны приказы, продумано и налажено снабжение. На направлениях главных ударов сконцентрировано необходимое количество техники, артиллерии и пехотных частей, при подавляющем превосходстве советской армии в воздухе. Эта операция стала самой крупной в истории человечества.
Школьники смогут прикоснуться и примерить на себя образ советских солдат и пройти их тропами, применяя их шифры и испытания.
чекк
баба нюра
влипецкепить
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Асламбек
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