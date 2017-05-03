Сюрприз от юных липецких футболистов

Обычные школьники побеждали воспитанников ДЮСШ.

В Тамбове завершился зональный этап первенства России по футболу в «Черноземье» среди юношей 2005.

В соперничестве с командами из нескольких областей первое место заняли воспитанники спортивной школы липецкого «Металлурга», которых тренирует известный в прошлом игрок Сергей Журбенко. Эту победу можно назвать предсказуемой, но при этом неплохо выступили и дебютанты соревнований – областная сборная проекта «Азбука футбола», который реализуется в Липецке.

Напомним, что в «Азбуке» соревнуются ученики не спортивных, а общеобразовательных школ, но при этом сборной области предстояло играть против команд ДЮЮШ и ДЮСШОР.

Три игры воспитанники тренеров Бондарева, Лычагина и начальника команды Смольянинова проиграли, в том числе команде Журбенко – 0:3.

Но при этом липчане смогли победить «Олимп» из Знаменки (Орловская область) – 4:1 (голы: Вадим Зенков-2, Дмитрий Смекалов, Артем лычагин), а затем и «ДЮСШ-Темп» из Мичуринска – 5:0 (Артем Толчеев-3, Федор Партеха, Артем Лычагин).

Команда заняла итоговое 4-е место среди 6 коллективов. Как отметил один из организаторов соревнований «Азбуки футбола» Роман Смольянинов, достигнутый результат можно считать очень хорошим, ведь до соревнований им прочили последнюю строчку. Что лишний раз подтверждает, что «Азбука» - правильное и перспективное начинание, способное приносить плоды и спортивный результат.