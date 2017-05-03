Липецкая скорая помощь на 87,4% вызовов доезжает за 20 минут

За год скорую помощь в Липецкой области вызвали 344 582 пациентов.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, количество обслуживаемого населения службой «Скорой помощи» в нашем регионе составиляет 1 156 300 человек, в том числе 615 404 человека в Липецке и Ельце. Кроме того, на территории нашего региона существуют два стационарных отделения скорой помощи, которые расположены на базе Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 и Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед».

В течение 2016 года служба скорой медицинской помощи Липецкой области оказала помощь 344 582 пациентам, в том числе в 58 873 случаях помощь была оказана детям, при этом было госпитализировано 105 877 человек.

Согласно официальным данным, процент вызовов, на которые бригада скорой медицинской помощи доехала до пациента в течение 20 минут, составил 87,4%.

Сегодня служба области укомплектована санитарным транспортом в соответствии со всеми стандартами. В наличии имеется 168 автомобилей, из них 100 находится в районах, 68 – в Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

В 2016 году службе скорой медицинской помощи Липецкой области было передано 23 новых санитарных автомобиля классов В и С. Все автомобили оснащены современным оборудованием, которое соответствует всем мировым стандартам. В арсенале бригад скорой медицинской помощи есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, диагностическая и лечебная аппаратура, средства транспортировки пациентов. Автомобили также оснащены модулями ГЛОНАСС и климатическими установками.

На данный момент на территории области сформированы 516 бригад скорой медицинской помощи, что на 4 бригады больше чем в 2015 году.

В Службе скорой медицинской помощи Липецкой области (по данным на начало 2017 года) работает 1462 человека, в том числе 95 врачей, 679 средних медицинских работников, 447 водителей, 71 младший медицинский работник. Среди них есть Отличники здравоохранения Российской Федерации и работники, награжденные Почетной грамотой Министерства здравоохранения.

Специалисты службы регулярно проводят работу со студентами медицинского колледжа Липецка и Ельца по вопросам профориентации. Для привлечения молодых специалистов в отрасль здравоохранения осуществляется единовременная выплата в размере 50000 рублей при поступлении на работу в службу скорой медицинской помощи, а иногородним работникам представляется компенсация за аренду жилья в сумме 4000 рублей, определенная постановлением главы Администрации Липецкой области. За последнее время в службу пришло более 30 молодых сотрудника.

В честь профессионального праздника состоялось торжественное награждение лучших медицинских работников ведомственными наградами. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получили Галина Семенкова и Светлана Бобринева; почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ получила Наталья Букатина. А также Почетной грамотой главы администрации Липецкой области были награждены 5 человек: Юлия Часовских; Сергей Свинцицкий; Любовь Одинцова; Георгий Шабанов; Геннадий Плотников.



Населению Липецкой области скорую медицинскую помощь оказывает Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф, которая имеет филиалы в Ельце, а также 17 отделений скорой медицинской помощи в районных и межрайонных больницах. Все подразделения функционируют в режиме повседневной деятельности и чрезвычайных ситуаций.

