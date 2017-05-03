13-летний мотоциклист и его 8-летний пассажир попали в двойную аварию

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 9 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 мая в Липецке на улице Стаханова 54-летний водитель «Тойоты» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 29-летнего мужчину и 13-летнюю девочку, которые с травмами госпитализированы.

В Усманском районе 13-летний мотоциклист не справился с управлением и допустил наезд на барьерное ограждение, после чего столкнулся с автомобилем «Ситроен» под управлением 39-летней женщины. В результате 8-летний пассажир мотоцикла получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце на автодороге «Дон» 48-летний водитель «Фольксвагена» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Тойотой» под управлением 51-летнего мужчины. В результате два пассажира первой иномарки с различными травмами госпитализированы.





За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1524 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 73, превышение скорости – 988, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 40.