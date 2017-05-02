Приняты меры. Жильё без кредита в Липецке – уже реальность.

На сегодняшний день, у населения Липецка встал двоякий вопрос – с одной стороны - есть потребность в новом жилье, с другой – люди напуганы обманутыми дольщиками и замороженными стройками. Пора принимать меры.

Чтобы понимать почему происходят задержки со сдачей домов в Липецке, и как это связано с «супер-акциями» и «супер-скидками», нужно выяснить, как снижение цен и отсутствие продаж влияет на сроки завершения строительства и исполнение обещаний застройщика.

Для того, чтобы строительство продолжалось бесперебойно, а дома сдавались в срок, строительной компании необходимо стабильное и своевременное финансирование. То есть деньги с продажи квартир должны поступать постоянно, в нужном количестве и нужном объеме. То есть количество квартир, продаваемых ежемесячно, важно ровно настолько, насколько и важна стоимость каждого проданного квадратного метра. Иначе, можно распродать все квартиры, а денег на строительство так и не хватит.

Поэтому сегодня существуют строительные организации с мощной аналитической структурой, которая позволяет просчитывать эффективные программы доступного жилья с сохранением стабильного срока сдачи и высокого качества домов.

На сегодняшний день, образовалась проблема, с которой сталкиваются многие, кто планирует или мечтает улучшить свои жилищные условия:

- Для кого-то проблема стоит с тем, что никак не могут продать своё старое жильё, чтобы купить новое.

- Кто-то не может снять деньги со сберегательного счёта, пока не подошёл требуемый срок, чтобы не потерять проценты.

- Кто-то ждет определенных финансовых поступлений в будущем.

Эти и многие другие причины зачастую встают на пути покупки именно той качественной квартиры, которая нравится по выгодной цене.

Новая программа беспроцентной рассрочки на жильё призвана решить эту проблему и обеспечить Вас квартирой на Ваших условиях.

Благодаря тому, что квартиры в жилом комплексе «Виктория» (Университетский) и ЖК «Континент» (Центр), продолжают пользоваться всё большим и большим спросом, продажи ЗАО «Ремстройсервис» постоянно растут, что позволяет получать средства с опережением. Это гарантирует не только сохранение темпов строительства в графике, но и внедрение программ доступного жилья.





В нашей компании, как только застройщик видит, что средств поступило достаточно, чтобы поддержать не только текущие, но и будущие строительные работы, мы понимаем, что можем позволить нашим покупателям приобрести квартиры уже сейчас с фиксированной ценой, а заплатить за них, когда будет удобно!

Ведь, если есть такая возможность, почему бы не подумать об удобстве наших покупателей и защитить их:

- От переплаты процентов по кредитам

- От того, что понравившаяся квартира будет куплена кем-то другим

- От переплаты из-за роста стоимости квартиры

А цены на качественное, да, именно на качественное жильё с достойными условиями, постоянно растут.

И, согласитесь, только такая категория жилья стоит того, чтобы вкладывать в него свои деньги. Тем более, если там жить Вам и вашей семье.

Кстати, что касается покупки в качестве вложения средств, квартиры, которые растут в цене – это единственный верный предмет инвестиции, верно же?

Только качественное жильё и достойные условия для проживания полноценной, современной семьи – это главная цель строительной компании ЗАО «Ремстройсервис».

Именно поэтому, наши дома как в новых микрорайонах (ЖК «Виктория» в Университетском), в центре (ЖК «Континент» и ЖК «Версаль»), пользуются высоким спросом среди покупателей, кто не готов просто слушать разного рода лозунги, красивую рекламу о небывалых акциях, а потом мучиться, в лучшем случае, с низко качественным жильем, где слышимость нарушает все нормы приличия, а в худшем случае, с недостроем и просроченной сдачей дома. Защитить от подобных ситуаций наших покупателей – вот, основная задача ЗАО «Ремстройсервис»

Сегодня мы ломаем практически все стереотипы:

1. Мы доказали, что в условиях современной экономики и уровня жизни, жильё может и должно сохранять достойный уровень качества.

2 Мы доказали, что обещания могут совпадать с делом, а дома сдаваться в обещанный срок.

3. Мы доказали, что в вопросе приобретения жилья главный – это покупатель.

4. Сегодня, мы продолжаем всё больше доказывать, что качественное жильё может быть доступным. Именно для этого наши специалисты отдела развития постоянно работают над созданием новых, современных и удобных программ доступного жилья (все программы можно найти на сайте www.rss48.ru или по телефону 51-63-93).

Программа беспроцентной рассрочки от ЗАО «Ремстройсервис» является не новым инструментом. Мы разработали его достаточно давно и периодически используем.

Мы анализируем все наши программы доступного жилья и оцениваем, за которой из них чаще обращаются даже после её завершения.

В последние месяцы к нам всё больше стали обращаться за помощью в получении беспроцентной рассрочки на квартиры. Поэтому было принято решение снова запустить программу.

В этом году мы предлагаем 18 квартир в ЖК «Виктория» в микрорайоне Университетский, а также 9 квартир в ЖК «Континент» в Центре.

- Максимальный период рассрочки действует аж до 2019 года!

- 0% - абсолютно беспроцентная рассрочка!

- Действует как на строящееся, так и на готовое жильё!

Таким образом, можно переехать в собственную квартиру, вместо того, чтобы платить за арендованную или переплачивать проценты по ипотеке.

Как воспользоваться всеми преимуществами рассрочки, узнайте по телефону 51-63-93.

Какие квартиры участвуют в акции, смотрите на сайте www.rss48.ru

Рассрочку предоставляет застройщик ЗАО «Ремстройсервис». Проектная декларация на сайте rss48.ru



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