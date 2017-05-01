Перед началом первомайской демонстрации в Липецке приняты меры безопасности

На улице Зегеля установлены рамки металлодетекторов

На улице Зегеля, где формируются колонны трудовых коллективов перед началом первомайской демонстрации, приняты повышенные меры безопасности - установлены рамки металлодетекторов, через которые пропускают участников парада.



Помимо этого, липчан полицейские "прозванивают" и ручными металлодетекторами. Тщательной проверки подвергаются и велосипедисты, их прогоняют через рамки, осматривают рюкзаки.



Демонстрация пройдет от улицы Зегеля до площади Петра Великого, где состоится митинг профсоюзов.

