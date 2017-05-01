Общество
сегодня, 09:20
Перед началом первомайской демонстрации в Липецке приняты меры безопасности
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На улице Зегеля установлены рамки металлодетекторов
На улице Зегеля, где формируются колонны трудовых коллективов перед началом первомайской демонстрации, приняты повышенные меры безопасности - установлены рамки металлодетекторов, через которые пропускают участников парада.
Помимо этого, липчан полицейские "прозванивают" и ручными металлодетекторами. Тщательной проверки подвергаются и велосипедисты, их прогоняют через рамки, осматривают рюкзаки.
Демонстрация пройдет от улицы Зегеля до площади Петра Великого, где состоится митинг профсоюзов.
Помимо этого, липчан полицейские "прозванивают" и ручными металлодетекторами. Тщательной проверки подвергаются и велосипедисты, их прогоняют через рамки, осматривают рюкзаки.
Демонстрация пройдет от улицы Зегеля до площади Петра Великого, где состоится митинг профсоюзов.
3 559
Вертухай Стукачов
цеце
не пат