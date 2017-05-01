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Перед началом первомайской демонстрации в Липецке приняты меры безопасности

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#первое мая #демонстрация
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Перед началом первомайской демонстрации в Липецке приняты меры безопасности

На улице Зегеля установлены рамки металлодетекторов

На улице Зегеля, где формируются колонны трудовых коллективов перед началом первомайской демонстрации, приняты повышенные меры безопасности - установлены рамки металлодетекторов, через которые пропускают участников парада. 

Помимо этого, липчан полицейские "прозванивают" и ручными металлодетекторами. Тщательной проверки подвергаются и велосипедисты, их прогоняют через рамки, осматривают рюкзаки.

Демонстрация пройдет от улицы Зегеля до площади Петра Великого, где состоится митинг профсоюзов.
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3 559
#первое мая #демонстрация
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Комментарии (3)

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Вертухай Стукачов

9 минут назад
а полицаи ничего не умеют делать кроме как шмонать зэков и зечек . Ни один нормальный человек не пойдет на такую "демонстрацию" Нигде в мире такого нет
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цеце

29 минут назад
Меры безопасности приняты, чтобы едерасам морды не набили
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не пат

46 минут назад
трудовой державы уже давно нет а празднуют пенсы да туниядцы... я вот работаю в полную но мать вашу на работу пешком шел.... странные вы все таки люди ((русские))
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