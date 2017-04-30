Добринские школьники совершили велопробег

И убрали территорию восстанавливаемого храма

Добровольческий отряд «Капля добра» гимназии села Ольговка Добринского района вместе с учащимися, педагогами и родителями гимназии совершили оздоровительно-благотворительный велопробег «Ради жизни на Земле».



Путь велосипедистов лежал к храму Иконы Казанской Божьей Матери села Богородицкое. Там их встретил благочинный Добринского района, протоиерей Отец Александр и настоятель храма Отец Борис.



Все вместе мы убрали территорию около храма: пропололи уже набравшиеся силу сорняки, собрали камни и мусора, сообщает сообщество "Липецкого отделения Российского движения школьников" .



Фото: vk.com/rdsh_lipetskobl

