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Добринские школьники совершили велопробег

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#велопробег
Добринские школьники совершили велопробег

И убрали территорию восстанавливаемого храма

Добровольческий отряд «Капля добра» гимназии села Ольговка Добринского района вместе с учащимися, педагогами и родителями гимназии совершили оздоровительно-благотворительный велопробег «Ради жизни на Земле». 

Путь велосипедистов лежал к храму Иконы Казанской Божьей Матери села Богородицкое. Там их встретил благочинный Добринского района, протоиерей Отец Александр и настоятель храма Отец Борис. 

Все вместе мы убрали территорию около храма: пропололи уже набравшиеся силу сорняки, собрали камни и мусора, сообщает сообщество "Липецкого отделения Российского движения школьников" . 

Фото: vk.com/rdsh_lipetskobl
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#велопробег

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