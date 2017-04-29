Для чаплыгинских ветеранов заработала «Раненбургская здравница»

В преддверии майских праздников сотрудники центра социальной защиты населения по Чаплыгинскому району устраивают для ветеранов, находящихся на соцобслуживании, санаторий на дому.

По доброй традиции в эти весенние дни начал работать санаторий «Раненбургская здравница». Пожилым людям, ковавшим Победу в тылу, на фронте, восстанавливавшим разрушенное войной народное хозяйство, вручают санаторные путёвки и продуктовые наборы. Соцработники интересуются самочувствием ветеранов, контролируют артериальное давление, оказывают помощь в приготовлении диетического питания, дают советы по поддержанию физического здоровья. Сохранять душевное равновесие одиноким пожилым людям помогают беседы с психологом отделения реабилитации Ириной Солодковой, которая всегда готова прийти на помощь своим подопечным.

Участница Великой Отечественной войны Ольга Владимировна Жабина гостей встретила с радушием и выразила признательность за то, что не остаётся со своими проблемами наедине. Делиться воспоминаниями о военном лихолетье она не любит: видно, слишком тяжёл груз такой памяти. В преддверии праздника Великой Победы Ольга Владимировна пожелала ныне живущим, а также будущим поколениям никогда не испытать ужасов и страданий, которые несёт война. Оздоровление в санатории на дому она проходит не в первый раз и считает, что такая услуга центра социальной защиты населения идёт на пользу его подопечным.

А всего в «Раненбургской здравнице» этой весной укрепят здоровье девять пожилых людей. Среди них участники Великой Отечественной войны Николай Ефимович Молоканов, Анна Федотовна Селиванова, Валентина Семеновна Кузовлева из Чаплыгина, Алексей Харитонович Чвырев и Анна Степановна Соболева из с. Колыбельское, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.