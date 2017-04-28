Общество

сегодня, 07:06

Чиновники зовут на помощь

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#Предложение #инициатива #транспорт
Чиновники зовут на помощь

Создать веломаршрут можно вместе.

Пользователей сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» просят принять участие в актуальном обсуждении. Чиновники зовут липчан высказать свои идеи на старте велосезона.

20 мая в партнерском взаимодействии Федерация велоспорта Липецкой области и управление физической культуры и спорта открывают Липецкий велосезон. Для первого областного велопробега предлагается маршрут по Задонскому району, проходящий через автокластер "Задонщина", "Сафари-парк", "Форест-парк". Гражданским активистам предлагают присоединиться к организации велопробега и оставить свои пожелания о времени, деталях маршрута и его протяженности, общим вопросам организации.

Сбор конструктивных комментариев продлится до 13 мая.
3 568
#Предложение #инициатива #транспорт

Комментарии (3)

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СМЕШНО

31 минуту назад
цирк, ПРАВИЛЬНО ПИШЕШЬ,ЭТА ВЛАСТЬ ПОЧУВСТВОВАЛА ЗАПАХ "ЖАРЕНОГО"ЗАПАСЫ У ГОСУДАРСТВА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ А САНКЦИИ НЕ СНИМАЮТ,ВОТ ОНИ К НАРОДУ ПОБЛИЖЕ ТИПА "МЫ С ВАМИ" "МЫ ДЛЯ ВАС! страх хороший стимулятор для этих ВОРЮГ ДАЛЕКО НЕ ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ!!
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щаброшусь

36 минут назад
Согласен с коментом ниже. С завидным постоянством давят бабушек,детей и просто прохожих, причем на проезжей части.Вчера только была новость о том,как местный авторитет ставит Jeep на тротуар.У нас нет ни дорог,ни тротуаров,нет единых ПДД для ВСЕХ участников движения,а если создать что-то подобное в Задонске или в той стороне-тогда вообще мы отнесем на Косыревку оставшуюся часть населения:про церковным праздникам в тот же Задонск не ослабевает напор чиновних баб за святой водицей.На служебном авто они хреначат туда и днем и ночью,а тут какие-то "хрустики"...Уж если брать пример,то с тех стран и мэров городов,которые на РАБОТУ ездят на велосипеде и получают символическую зарплату,как когда-то мэр Нью-Йорка- 1$.Даже КОРОЛЕВА Дании отвозит детей в детский сад на ВЕЛОСИПЕДЕ и без эскорта и охраны.Ей бояться нечего.Вот такие велодорожки нам нужны.
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цирк

48 минут назад
нелегитимные лицемерные чинуши, путем фальсификации выборов, уселись в мягкие бюджетные кресла, положив себе оклады под-100 тысяч и теперь от безделья набиваются в друзья, делая вид что в все хорошо и только остается что кататься на велосипеде-тунеядцы-143 процента
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