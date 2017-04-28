Общество
сегодня, 07:06
Чиновники зовут на помощь
Создать веломаршрут можно вместе.
Пользователей сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» просят принять участие в актуальном обсуждении. Чиновники зовут липчан высказать свои идеи на старте велосезона.
20 мая в партнерском взаимодействии Федерация велоспорта Липецкой области и управление физической культуры и спорта открывают Липецкий велосезон. Для первого областного велопробега предлагается маршрут по Задонскому району, проходящий через автокластер "Задонщина", "Сафари-парк", "Форест-парк". Гражданским активистам предлагают присоединиться к организации велопробега и оставить свои пожелания о времени, деталях маршрута и его протяженности, общим вопросам организации.
Сбор конструктивных комментариев продлится до 13 мая.
20 мая в партнерском взаимодействии Федерация велоспорта Липецкой области и управление физической культуры и спорта открывают Липецкий велосезон. Для первого областного велопробега предлагается маршрут по Задонскому району, проходящий через автокластер "Задонщина", "Сафари-парк", "Форест-парк". Гражданским активистам предлагают присоединиться к организации велопробега и оставить свои пожелания о времени, деталях маршрута и его протяженности, общим вопросам организации.
Сбор конструктивных комментариев продлится до 13 мая.
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