Липецкие борцы завоевали десяток медалей памяти легендарного маршала (ФОТО)

Отличились борцы из Липецка, Красного, Усмани.

В отличном настроении и с десятком медалей разного достоинства вернулись борцы вольного стиля из Орла, где прошел очень серьезный и представительный турнир среди юношей 2003-05 г.р., а также 2006 г.р. и моложе, посвященный памяти одного из маршалов Великой Победы Ивана Баграмяна, осуществлявшего в военные годы Орловскую наступательную операцию («Кутузов»).

Как сообщил GOROD48 старший тренер сборной Липецкой области Сергей Конопкин, число участников превысило 500 человек, представлявших десятки регионов центральной и западной части России, Северного Кавказа. Выступили в Орле и борцы непризнанной Донецкой народной республики.

Результаты борцов Липецкой области – две «золотые», одна «серебряная» и 7 «бронзовых» медалей.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Григорий Шумилов из Красного в весе до 50 кг (2003 г.р., тренер Владимир Клыков) и усманец Кирилл Трофимов (2006 г.р., 56 кг, тренер Юрий Коровин).

Уступил в финале и привез домой «серебро» воспитанник Сергея Конопкина и СШОР №9 Георгий Тартавая в категории до 69 кг (2003 г.р..





Третьи места заняли среди более старших юношей красненцы Георгий Шумилов (54 кг), Сергей Шульгин (85 кг, тренер обоих Клыков), липчане Максим Попов и Илья Рыбин (оба 69 кг), среди младших: воспитанники 9-й липецкой спортивной школы Артем Плотников (25 кг), Григорий Сердюков (29 кг, у всех тренер Конопкин), Ваге Григорян (59 кг, тренер Роман Гаврилин) и Максим Жданов из Усмани (43 кг, тренер Коровин).

Как ранее уже отмечал Сергей Конопкин, в Липецкой области появилась целая плеяда талантливых молодых борцов-вольников, которых их наставники стараются как можно чаще вывозить на соревнования ради приобретения бесценного опыта.