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34-летний рецидивист ограбил магазин
Преступление раскрыли по «горячим следам».
25 апреля на улице Крупской в Задонске ограбили магазин. Преступник напал на продавщицу и похитил продукты общей стоимостью 4 тысячи рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления неработающий 34-летний мужчина. Установлено, что ранее он был судим за совершение кражи.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.