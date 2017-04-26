34-летний рецидивист ограбил магазин

Преступление раскрыли по «горячим следам».

25 апреля на улице Крупской в Задонске ограбили магазин. Преступник напал на продавщицу и похитил продукты общей стоимостью 4 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления неработающий 34-летний мужчина. Установлено, что ранее он был судим за совершение кражи.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.