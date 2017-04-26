Новости в instagram
вчера, 19:49
Липецкая вечЁрка: сочный город, новостройка-замок и удивительно добрая история
Предлагаем вам обзор самых популярных и обсуждаемых событий Липецка и регионе по мнению интернет-пользователей во вторник, 25 апреля.
Конечно, сегодня все внимание было приковано к обрушению склада соков в Лебедяни. Сочные реки, липецкие берега — сегодня это про нас. Кстати, обошлось без жертв.
На фоне такого ЧП свой кусок от пирога популярности в Сети отхватила тема качества строительства. Нет, не складов для сока, а новостроек для нас, обычных людей. Так, жители новой высотки вселились в … Средневековье.
Немало мнений сегодня вызвало сообщение о странном происшествии в Тербунах: мужчина вколол себе и супруге яд для собак.
Есть пул эмоций и по теме перемен в Липецке. Которые в ближайшем будущем не сулят нам сафари-парка.
Хотя, есть в нашей жизни место и для удивительных добрых историй: такса выкормила своим молоком пятерых котят.
Конечно, сегодня все внимание было приковано к обрушению склада соков в Лебедяни. Сочные реки, липецкие берега — сегодня это про нас. Кстати, обошлось без жертв.
На фоне такого ЧП свой кусок от пирога популярности в Сети отхватила тема качества строительства. Нет, не складов для сока, а новостроек для нас, обычных людей. Так, жители новой высотки вселились в … Средневековье.
Немало мнений сегодня вызвало сообщение о странном происшествии в Тербунах: мужчина вколол себе и супруге яд для собак.
Есть пул эмоций и по теме перемен в Липецке. Которые в ближайшем будущем не сулят нам сафари-парка.
Хотя, есть в нашей жизни место и для удивительных добрых историй: такса выкормила своим молоком пятерых котят.