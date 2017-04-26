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вчера, 19:49

Липецкая вечЁрка: сочный город, новостройка-замок и удивительно добрая история

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: сочный город, новостройка-замок и удивительно добрая история
Предлагаем вам обзор самых популярных и обсуждаемых событий Липецка и регионе по мнению интернет-пользователей во вторник, 25 апреля.

Конечно, сегодня все внимание было приковано к обрушению склада соков в Лебедяни. Сочные реки, липецкие берега — сегодня это про нас. Кстати, обошлось без жертв. 

На фоне такого ЧП свой кусок от пирога популярности в Сети отхватила тема качества строительства. Нет, не складов для сока, а новостроек для нас, обычных людей. Так, жители новой высотки вселились в … Средневековье. 

Немало мнений сегодня вызвало сообщение о странном происшествии в Тербунах: мужчина вколол себе и супруге яд для собак. 

Есть пул эмоций и по теме перемен в Липецке. Которые в ближайшем будущем не сулят нам сафари-парка. 

Хотя, есть в нашей жизни место и для удивительных добрых историй: такса выкормила своим молоком пятерых котят. 
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#обзор #события #вечЁрка

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