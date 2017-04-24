«Кризис? Красим стены в зеленый цвет!»

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На уходящей неделе мы узнали, например, что депутаты могут быть страшно близки к народу – например, они тоже не платят за коммунальные услуги. Депутатам и чиновникам вообще живется совсем не так хорошо, как думаем мы, обычные люди.Вон фасад администрации Липецкой области перестал радовать чиновничий глаз и требует 8-ми миллионов на ремонт, как средство первой необходимости. А мы тут все талдычим про такие мелочи, как свои зарплаты и пособия...

Самый богатый липецкий депутат не платит за ЖКХ







Самый богатый депутат липецкого городского Совета Вера Урываева (доход за 2016 год – 44,5 миллиона рублей) не платит за «коммуналку». «Второе городское жилищное управление» насчитало ей долг на 83 тысяч 866 рублей и 61 копейку. Урываева объяснила свою позицию – не платит она умышленно поскольку сомневается в правильности выставленных ей счетов.

Вот-вот. То, что «управляшкам» зачастую платить просто не за что, понятно даже депутату!

Учительские сердца по 35 тысяч







В Липецкой области прошел конкурс среди педагогов «Сердце отдаю детям». В итоге семеро победителей получат премию по 35 тысяч рублей.

Не очень дорого у нас оценили один из самых жизненно важных органов учителей. Но по меркам учительских зарплат 35 тысяч – это, конечно о-го-го. Хотя если оценить не сердце, а почку – только настоящую – то на пару лет педагогу хватит, чтобы забыть о материальных проблемах и жить так, как они живут в отчетах чиновников.

Мэр назвал новую дату







Глава Липецка поставил перед дорожниками задачу закончить ямочный ремонт центральных дорог города к 1 мая.

Вообще-то мы это уже слышали. Закончить ремонт дорог требовали и за три недели в марте, теперь вот к Первомаю, и не всех магистралей, а только центральных. Кто верит, что это будет выполнено? Ведь у нас в ремонте дорог главное не результат, а сам процесс – чтобы он шел, и выделялись деньги. А иначе не интересно.

Мэр передумал







А еще Сергей Иванов передумал и велел отменить свой же указ об окончании отопительного сезона, распорядившись вновь подать тепло в дома. Такого не было еще ни разу за много лет в Липецке.

Допустим, из-за аномалий погоды пуск тепла в дома был оправдан. Но неужели, принимая решение о прекращении отопительного сезона, ни мэр, ни его окружение не догадалось заглянуть в прогноз погоды? Или к синоптикам в мэрии относятся как к фокусникам и прорицателям и поэтому не верят?

Рыба дешевая и дорогая







Цены на рыбу в липецких магазинах расходятся в два с лишним раза. Рыбка путасу, годами считавшаяся самой дешевой, в одних местах стоит 35 рублей за кило, в других – 91. Мороженая скумбрия – от 115 до 226 рублей за кило. И таких примеров можно привезти еще немало.

… Что лишний раз подтверждает, что ценообразование в наших магазинах связано не с экономическими показателями, а жадностью отдельных продавцов.

Первая в регионе семья-банкрот







Впервые в Липецке обанкротилась целая семья. Причем речь идет не о фиктивном банкротстве, когда с помощью этой меры пытаются избавиться от долгов, а о настоящей трагедии. Супруги из Задонского района попытались заняться бизнесом, купили тягач «Renault Magnum» (рыночная стоимость не сколько миллионов рублей), но авто угнали, бизнес сошел на нет. В итоге долг в 10 миллионов, продажа всего имущества, покрывшая только 1,25 миллиона рублей долга. Исчезнувший тягач нашелся, но принес новую головную боль – его обнаружили на штраф-стоянке в Якутии, накапало еще 2 миллиона рублей «за услуги»….

Бизнес в России – это рулетка, где каждая третья ячейка – «зеро».

Банкрот, сын беглеца - швыряет жизнь парня





Подавал заявление на банкротство и Василий Донских, представитель известной династии. Его папа бывший чиновник Министерства сельского хозяйства РФ до сих пор находится в розыске по делу о хищении из «Росагролизинга» почти 500 миллионов рублей, а кроме того на уходящей неделе он победил в составленном GOROD48 рейтинге самых отъявленных коррупционеров в истории Липецкой области.

Донских-младший (конечно, он не знает, где находится его папа) тоже фигурировал в муьтных экономических схемах. Он один из учредителей Центральной водочной компании, которую подозревали в аферах с налогами при поставке оборудования «Росагролизинга» на 5 миллиардов рублей; кроме того ЦВК не вернула кредит одному из банков, который теперь требует со всех учредителей 8—миллионов рублей. Вот Донских и решил обанкротиться. Пока ему правда, отказали из-за неправильно оформленных документов, но он их наверняка переделает и вновь принесет. Да, Василию Олеговичу всего 29 лет, а уже такая богатая биография.

«Яблоко от яблони…». Где члены семьи Донских, там – миллионы. И миллионы обычно почему-то пропадают.

Администрацию области ждут изменения







А вот администрация области бурлит от затей. Там решили, что в этом году просто необходимо отремонтировать фасад собственного здания и готовы выделить на эту благую цель 7,9 миллиона рулей. А еще заменят плитку у центрального входа – на 424 тысячи рублей.

Возможно, это именно то, что нам сейчас и нужно в непростые экономические времена – новый фасад здания на Соборной, 1. Помните анекдот про директора птицефабрики, который боролся с кризисом, потребовав перекрасить стены в зеленый цвет. Анекдот заканчивается тем, что все куры в итоге сдохли, а директор говорит: «Жаль, у меня еще столько креативных идей осталось».

Стрелок в пивбаре







Бывший сотрудник Госнаркоконтроля расстрелял из травматического пистолета двух мужчин из-за банального конфликта в пивбаре. В итоге пострадавшие в больнице, одному требуется серьезная операция.

Бывают такие люди – один раз наденут погоны и потом всю жизнь будут чувствовать себя гусарами. Даже когда погоны снимут. У них даже оправдание имеется, мол. Бывших сотрудников не бывает. Потому и ведут себя соответственно. А парням даже повезло, что стрелок уже не при должности, а то нашли бы в карманах наркотики, оформили бы пьяную драку, как спецоперацию по задержанию, и отдали бы под суд по тяжелой статье. Так и живем…

Пассажир спас целый автобус людей





Герой недели – пассажир грязинского автобуса, спасший десятки человек. Во время движения водителю автобуса стало плохо, начался приступ, похожий на эпилепсию. Транспорт стал неуправляемым, выехал на встречную полосу, но Навруз Рахматов прорвался в кабину, смог остановить автобус, выпустил пассажиров и помог водителю прийти в чувство.

Настоящий поступок настоящего человека! Дай Бог вам, Навруз, чтобы, проходя по улицам, вы бы поменьше слышали про то, что «Понаехали тут».

Удивлялся Егор КРЕТОВ.

Использованы фото lentaliberty.ru.