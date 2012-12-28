Сегодня в Липецке: любовь и муки, ИИ нас обманул, самые высокооплачиваемые профессии в регионе
Чтобы получить более 1,4 миллиона рублей, 43-летняя женщина фиктивно устроилась дояркой
Со счёта липчанина пропали 67,2 тысячи рублей — украденные деньги удалось вернуть через суд
Покупателя обманули на 1,3 миллиона рублей при покупке грузовика: продавца с сайта объявлений вычислили
Происшествия
521
сегодня, 14:25
2
Со счёта липчанина пропали 67,2 тысячи рублей — украденные деньги удалось вернуть через суд
Банк вернет клиенту похищенные деньги и компенсирует моральный вред.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, банк в возврате денег клиенту отказал. Тогда он обратился сначала к Финансовому уполномоченному, а потом и в суд. 28,2 тысячи рублей липчанину вернули после обращения к Финансовому уполномоченному, а ещё 39 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в 2 тысячи рублей ему удалось отсудить у банка.
«Суд пришел к выводу, что перевод денег со счета клиента был без его добровольного согласия и соответственно банк должен был приостановить спорные операции по переводу, то есть банк не обеспечил безопасность дистанционного предоставления услуг», — добавили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
1
0
1
2
1
Комментарии (2)