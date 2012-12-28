Со счёта липчанина пропали 67,2 тысячи рублей — украденные деньги удалось вернуть через суд

Банк вернет клиенту похищенные деньги и компенсирует моральный вред.

Липчанин судился с банком из-за пропавших с его счёта в феврале этого года 67,2 тысячи рублей. Деньги были списаны четырьмя операциями, которые владелец счета не совершал. О несанкционированном доступе к счёту он узнал из SMS-уведомлений и сразу принял меры: написал в чат поддержки, заблокировал доступ к личному кабинету и картам, после чего сходил в отделение банка и подал заявление в полицию.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, банк в возврате денег клиенту отказал. Тогда он обратился сначала к Финансовому уполномоченному, а потом и в суд. 28,2 тысячи рублей липчанину вернули после обращения к Финансовому уполномоченному, а ещё 39 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в 2 тысячи рублей ему удалось отсудить у банка.«Суд пришел к выводу, что перевод денег со счета клиента был без его добровольного согласия и соответственно банк должен был приостановить спорные операции по переводу, то есть банк не обеспечил безопасность дистанционного предоставления услуг», — добавили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.