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Происшествия
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сегодня, 14:11
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Подросток попросил у знакомого телефон позвонить и забрал его себе
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
«По данным следствия, 8 ноября 16-летний житель Грязинского округа приехал в райцентр. На улице Революции он встретил знакомого и попросил у него телефон позвонить. Пока тот звонил, хозяин телефона решил сходить в магазин. А вернувшись — приятеля со своим телефоном не обнаружил. Подросток попытался позвонить на свой телефон, но ответа не получил. Подозреваемый присвоил чужой телефон и уехал с ним домой. С его слов, телефон он выбросил», — сообщает областное управление МВД.
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