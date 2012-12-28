Подросток попросил у знакомого телефон позвонить и забрал его себе

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В отношении 16-летнего жителя Грязинского округа возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В начале ноября он просил у сверстника телефон позвонить и присвоил сотовый. С заявлением о хищении телефона за 43 000 рублей в полицb. обратилась мать подростка.«По данным следствия, 8 ноября 16-летний житель Грязинского округа приехал в райцентр. На улице Революции он встретил знакомого и попросил у него телефон позвонить. Пока тот звонил, хозяин телефона решил сходить в магазин. А вернувшись — приятеля со своим телефоном не обнаружил. Подросток попытался позвонить на свой телефон, но ответа не получил. Подозреваемый присвоил чужой телефон и уехал с ним домой. С его слов, телефон он выбросил», — сообщает областное управление МВД.