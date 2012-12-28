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Общество
Атлантический циклон принёс в Липецкую область дождь со снегом
Погода в Липецке
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Новогодние ёлки на улицах Липецка установят муниципальные предприятия
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297
35 минут назад
Внимание! Ракетная опасность
В Липецкой области в третий раз за день объявлена ракетная опасность.
ракетная опасность
воздушная тревога
БПЛА
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