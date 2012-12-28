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В России
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24 минуты назад
В ЦБ РФ рассмотрят условия возвращения Visa и Mastercard
Банк России рассмотрит условия возвращения Visa и Mastercard, если платежные системы захотят возобновить работу в стране.
«Мы с ними не разговаривали на эту тему… Они лишились достаточно большого рынка… Не знаю, хотят они, не хотят, но в принципе, мы себя чувствуем достаточно самодостаточно в текущих условиях», — заявила она, отвечая на вопрос, хотят ли международные платежные системы вернуться в РФ в рамках лекции «Лекторий. Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет».
«Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать», — отметила Бакина.
«Потому что ведь они же полностью ушли с нашего рынка. Они собрали вещи и даже картину со стены сняли. Они не находятся в нашем реестре. То есть они не имеют лицензии на работу в Российской Федерации. Поэтому эту дорогу нужно будет пройти заново», — резюмировала глава департамента.
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России. Платежи обеспечивает НСПК, оператор системы «Мир». Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу 2027 года, — рассказал в августе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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