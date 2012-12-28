Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза: самые интересные моменты прямой линии с Игорем Артамоновым
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Три автомобиля столкнулись у села Подгорного
Происшествия
В квартире на проспекте Победы нашли мумию: высохшее тело пролежало 8-10 лет
Происшествия
«Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов
Общество
Липецк — город сотен раскопок
Общество
В Липецкой области в октябре выросла инфляция
Экономика
В Липецкой области резко потеплеет: до +11
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: спасение жизни на мосту, фейки про плату за тепло и запрет «наливаек»
Общество
На площади Петра опять Алиса и Страна чудес
Общество
Читать все
«Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов
Общество
На площади Петра опять Алиса и Страна чудес
Общество
Школу на Семашко капитально отремонтируют строители из Воронежа
Общество
В квартире на проспекте Победы нашли мумию: высохшее тело пролежало 8-10 лет
Происшествия
В Липецкой области активнее всего в России обсуждали выборы президента США
Общество
Мошенники предложили 21-летней липчанке поработать гидом
Происшествия
В Липецкой области выявили сайт по продаже «левых» духов
Общество
«Ты либо магазин по продаже пива, либо общепит!»
Общество
В регионе появятся пункты временного содержания бродячих животных
Общество
Заменили номера на «Тойоте Ленд Крузер 200» и устроили разборки со стрельбой
Происшествия
Читать все
Происшествия
299
34 минуты назад
3

Заменили номера на «Тойоте Ленд Крузер 200» и устроили разборки со стрельбой

В суд направлено уголовное дело в отношении двух хулиганов.

Заместитель прокурора области Анатолий Лаврентьев утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело 37-летнего липчанина и 50-летнего воронежца, обвиняемых по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о событиях 9 августа 2023 года у ООО «Добринский элеватор» на улице Профсоюзной и на улицах Корнева и Воронского в посёлке Добринка. Там развернулся настоящий вестерн с погоней и стрельбой.

По версии следствия, группа мужчин, в состав которой были 37-летний липчанин и 50-летний воронежец, приехала в Добринку на разборки с местным предпринимателем по просьбе знакомого, у которого с ним был конфликт. С собой «решалы» взяли два травматических пистолета с патронами и ещё одно неустановленное оружие. А ещё они заблаговременно заменили на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200» регистрационный номер. На разборки проследовал и автомобиль «Ауди А8» , но на нём почему-то менять номера не стали.

Товарищи стали поджидать предпринимателя на площадке ООО «Добринский элеватор». Когда бизнесмен приехал на «Вольво XC 90», его стали преследовать. На улице Корнева машине перегородили путь и водитель «Вольво XC 90» остановился. После чего с заднего сиденья «Тойоты» в сторону «Вольво» было произведено несколько выстрелов. Но водитель дал задний ход, объехал «Тойоту» и уехал в сторону улицы Воронского. Во время стрельбы было повреждено только левое переднее колесо «Вольво» .

Но на улице Воронского «Тойота» снова догнала «Вольво». В предпринимателя снова стреляли. В ответ он применил для самообороны охотничье ружьё, выстрелив в сторону нападавших. Двое его преследователей смогли скрыться, а одного он задержал.

Санкции вменяемой двоим мужчинам части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору» — до семи лет лишения свободы.
хулиганство
стрельба
0
0
1
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ВБД
9 минут назад
Надо было их гасить.
Ответить
Ква
9 минут назад
Смех курам Два * одного задержал,а два убежали.
Ответить
213 УК РФ *
11 минут назад
Я вообще за любой кипиш: со стрельбой, преследованием и погоней..
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru