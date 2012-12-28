Заменили номера на «Тойоте Ленд Крузер 200» и устроили разборки со стрельбой

В суд направлено уголовное дело в отношении двух хулиганов.

Заместитель прокурора области Анатолий Лаврентьев утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело 37-летнего липчанина и 50-летнего воронежца, обвиняемых по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о событиях 9 августа 2023 года у ООО «Добринский элеватор» на улице Профсоюзной и на улицах Корнева и Воронского в посёлке Добринка. Там развернулся настоящий вестерн с погоней и стрельбой.По версии следствия, группа мужчин, в состав которой были 37-летний липчанин и 50-летний воронежец, приехала в Добринку на разборки с местным предпринимателем по просьбе знакомого, у которого с ним был конфликт. С собой «решалы» взяли два травматических пистолета с патронами и ещё одно неустановленное оружие. А ещё они заблаговременно заменили на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200» регистрационный номер. На разборки проследовал и автомобиль «Ауди А8» , но на нём почему-то менять номера не стали.Товарищи стали поджидать предпринимателя на площадке ООО «Добринский элеватор». Когда бизнесмен приехал на «Вольво XC 90», его стали преследовать. На улице Корнева машине перегородили путь и водитель «Вольво XC 90» остановился. После чего с заднего сиденья «Тойоты» в сторону «Вольво» было произведено несколько выстрелов. Но водитель дал задний ход, объехал «Тойоту» и уехал в сторону улицы Воронского. Во время стрельбы было повреждено только левое переднее колесо «Вольво» .Но на улице Воронского «Тойота» снова догнала «Вольво». В предпринимателя снова стреляли. В ответ он применил для самообороны охотничье ружьё, выстрелив в сторону нападавших. Двое его преследователей смогли скрыться, а одного он задержал.Санкции вменяемой двоим мужчинам части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору» — до семи лет лишения свободы.