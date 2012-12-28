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39 минут назад

Норвегия отказывается играть против российских хоккеистов на ЧМ-2027

Федерация хоккея Норвегии выступила с официальным заявлением после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборную России до чемпионата мира — 2027.

Сборная Норвегии планирует бойкотировать матч против российских хоккеистов на чемпионате мира 2027 года, если командам будет положено провести встречу на турнире, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Норвежского хоккейного союза.

Ранее председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон рассказал, что IIHF может принять решение об исключении сборной Украины из состава участников чемпионата мира 2027 года для возвращения в турнир команды России.

«Хоккейный союз Норвегии принял решение — исходя из текущей ситуации и имеющейся информации, сборная Норвегии не выйдет на лед против команды России на чемпионате мира 2027 года. Об этом решении было сообщено совету IIHF 2 ноября. Остальные матчи сборной пройдут по расписанию», — отмечается в заявлении союза.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции, Норвегии выступили с заявлениями, что разочарованы вердиктом суда.

Ранее сообщалось, что Немецкий хоккейный союз планирует рассмотреть вариант с отказом от проведения чемпионата мира в 2027 году. Председатель Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен заявил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы собрать блок стран, которые будут бойкотировать матчи с участием россиян. Также журналист Йозеф Копецкий сообщил, что Чехия планирует отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Латвия активно работает над формированием группы стран, которые четко обозначат позицию против возвращения россиян.
хоккей
спорт
ЧМ--2027
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