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В мире
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39 минут назад
Норвегия отказывается играть против российских хоккеистов на ЧМ-2027
Федерация хоккея Норвегии выступила с официальным заявлением после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборную России до чемпионата мира — 2027.
Ранее председатель Федерации хоккея Швеции и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андрес Ларссон рассказал, что IIHF может принять решение об исключении сборной Украины из состава участников чемпионата мира 2027 года для возвращения в турнир команды России.
«Хоккейный союз Норвегии принял решение — исходя из текущей ситуации и имеющейся информации, сборная Норвегии не выйдет на лед против команды России на чемпионате мира 2027 года. Об этом решении было сообщено совету IIHF 2 ноября. Остальные матчи сборной пройдут по расписанию», — отмечается в заявлении союза.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Позднее хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции, Норвегии выступили с заявлениями, что разочарованы вердиктом суда.
Ранее сообщалось, что Немецкий хоккейный союз планирует рассмотреть вариант с отказом от проведения чемпионата мира в 2027 году. Председатель Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен заявил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы собрать блок стран, которые будут бойкотировать матчи с участием россиян. Также журналист Йозеф Копецкий сообщил, что Чехия планирует отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Латвия активно работает над формированием группы стран, которые четко обозначат позицию против возвращения россиян.
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