Норвегия отказывается играть против российских хоккеистов на ЧМ-2027

Федерация хоккея Норвегии выступила с официальным заявлением после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборную России до чемпионата мира — 2027.