В США в ходе стрельбы на Хэллоуин пострадал 201 человек и еще 76 погибли

Хеллоуинские выходные в США обернулись десятками смертей и сотнями пострадавших в результате стрельбы. С пятницы по воскресенье огнестрельные ранения получил 201 человек, ещё как минимум 76 погибли.