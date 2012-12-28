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В мире
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43 минуты назад
В США в ходе стрельбы на Хэллоуин пострадал 201 человек и еще 76 погибли
Хеллоуинские выходные в США обернулись десятками смертей и сотнями пострадавших в результате стрельбы. С пятницы по воскресенье огнестрельные ранения получил 201 человек, ещё как минимум 76 погибли.
Тридцать первого октября, канун Дня всех святых, в 2026 году выпал на субботу, что случается не так часто, в последний раз — в 2020, в следующий — в 2037. В США праздник отмечают широко, устраивая городские парады и массовые костюмированные мероприятия.
Статистику происшествий, по данным аналитиков и СМИ, в пятницу утром открыл штат Теннесси: подросток принес пистолет в старшую школу, обошлось без жертв, ему предъявили обвинения в незаконном хранении оружия. Тридцатипятилетнего мужчину застрелили в ходе спора в одном из южных районов Чикаго. На кадрах с места событий заметен ярко украшенный к Хеллоуину частный дом. В небольшом городе в штате Миссури ссора на квартирной вечеринке закончилась стрельбой, 22-летний ранил 18-летнего. В списке инцидентов — случаи применения оружия в эпизодах домашнего насилия.
Полицейское управление города Фэрфилд, штат Калифорния, сообщает о стрельбе в местном торговом центре рядом с магазином костюмов к Хеллоуину. Пострадали шестеро от 16 до 43 лет, погибла 31-летняя беременная женщина, — уточнили правоохранители.
В офисе шерифа города Эурика, штат Монтана, рассказали о гибели заместителя шерифа в перестрелке вечером в пятницу. Правоохранители прибыли по вызову, злоумышленник открыл стрельбу, еще один офицер получил ранение.
В Алабаме два человека погибли в ходе стрельбы в многоквартирном доме.
Четыре человека попали в больницу в субботу утром в штате Канзас, — сообщило полицейское управление города Уичито. Одному из пострадавших случайная пуля попала в лицо.
В ночь на воскресенье стрельба произошла рядом с корпусами университета Делавэра, ранения получили шесть человек. В техасском Далласе за ночь застрелили четверых человек, ранили 15, полиция сообщила о трех несвязанных инцидентах. В другом городе штата семь человек уехали в больницу с огнестрельными ранениями с празднования дня рождения. Во Флориде на вечеринке убили 20-летнего парня, девять других, включая 15-летнюю девушку, ранили, — сообщила полиция Джексонвилла. В Иллинойсе убили 19-летнюю девушку, ранили восьмерых.
Всего, по данным аналитиков, в США с пятницы в инцидентах с применением огнестрельного оружия 201 человек получил ранения, 76 — погибли.
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