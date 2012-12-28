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В России
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37 минут назад
В Верховном суде разъяснили вопрос наследования пенсии
Начисленную после смерти человека пенсию нельзя унаследовать.
«Коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила постановление кассации, разъяснив, что в наследственную массу могут входить лишь выплаты, произведенные при жизни получателя», — говорится в публикации инстанции.
Поводом для разбирательства стал случай в Омской области: Социальный фонд РФ потребовал возврат 17,5 тысяч рублей, которые были переведены на счет жительницы региона после ее смерти.
Первая и вторая судебные инстанции поддержали орган и сочли полученную сумму неосновательным обогащением. Третья инстанция поддержала ответчика. Однако в силу вступило изначальное решение суда и деньги обязали вернуть, — пишут «Известия».
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