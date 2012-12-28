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сегодня, 21:07
Девочка попала в реанимацию после празднования Хеллоуина
"Девочка 2012 года рождениями отмечала с друзьями Хеллоуин в Иваново, после чего попала с отравлением в реанимацию", - рассказали агентству в пресс-службе.
По данным полиции, в настоящее время ребенок находится в сознании. "Ребенок на учете не состоит", - уточнили в УМВД.
В полиции добавили, что сейчас выясняется, чем именно отравилась девочка, а также все обстоятельства произошедшего.
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