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В мире
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сегодня, 15:55
В Турции предлагают разделить «все включено» на пять категорий
Туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант отличается от другого.
Категории Eco, Eco Plus, средняя, высокая и люксовая будут различаться набором услуг и уровнем качества. По мнению Килита, единые критерии классификации помогут отелям формировать ценовую политику, а также стратегии продаж и маркетинга.
Уточняется, что к разработке такой системы хотят привлечь Министерство культуры и туризма Турции. По задумке, туристам будет проще понять еще до бронирования, что именно входит в стоимость отдыха и чем один вариант «все включено» отличается от другого, — передает ТАСС.
«Под одним названием all inclusive может скрываться совершенно разный набор услуг — от скромного шведского стола до ресторанов а-ля карт, импортного алкоголя и круглосуточного питания», — пояснили в ассоциации.
Там также отметили, что пока это только инициатива отельеров. Конкретные требования к категориям и сроки возможного введения новой классификации не названы.
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