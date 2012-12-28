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В мире
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сегодня, 12:42
В Испании при столкновении двух поездов погибли 46 человек
В центральной Испании столкнулись два пассажирских поезда. Экстренные службы сообщили о гибели не менее 46 человек.
«В результате железнодорожной катастрофы с участием скоростного поезда и поезда компании Iryo в Урде погибли по меньшей мере 46 человек», — пишет ABC со ссылкой на экстренные службы.
В Министерстве транспорта страны уточнили, что ЧП произошло на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Андалусия в 9:00 утра.
По предварительной версии, скоростной поезд AVE, отправившийся из столицы в Севилью, врезался сзади в состав частного оператора Iryo, два последних вагона которого сошли с рельсов и упали с насыпи.
Движение на высокоскоростной линии остановили.
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