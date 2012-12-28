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В России
13
12 минут назад

Ученые связали постковидный синдром с сохранением вируса в организме

В Сеченовском университете выявили, что следы вируса COVID-19 могут сохраняться в организме переболевших и влиять на развитие других болезней.

Ученые Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов SARS-CoV-2 в тканях внутренних органов. В легких одного из пациентов следы коронавируса обнаружили спустя 35 месяцев после болезни, — рассказали в пресс-службе университета.

«Исследователи обнаружили РНК (рибонуклеиновая кислота) и белки коронавируса в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции», — отмечается в сообщении.

Ученые изучили ткани, полученные во время операций и вскрытий. С помощью ПЦР и иммуногистохимического анализа они выявили РНК коронавируса, а также его Spike-протеин и нуклеокапсидный белок. Полученные данные указывают на то, что длительное сохранение вирусных компонентов может быть одной из причин постковидного синдрома наряду с аутоиммунными реакциями, — передает ТАСС.

Вирусные компоненты обнаружили в нескольких типах клеток, включая макрофаги, отвечающие за уничтожение чужеродных агентов, и эндотелий — внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. Нарушение их работы способствует хроническому воспалению, повреждению сосудов и недостаточному кровоснабжению тканей.

Среди выявленных поражений легких встречались хроническая обструктивная болезнь, интерстициальные пневмонии и выраженный фиброз. У одной из пациенток после повторного заражения развился легочный альвеолярный протеиноз. После лечения женщина выздоровела.

Ученые также изучили связь перенесенного COVID-19 с течением онкологических заболеваний. У пациентов с раком легкого вирусные компоненты обнаружили как в опухолевых клетках, так и в клетках эндотелия. При этом в аденокарциномах легкого у переболевших коронавирусом выявили повышенное содержание стволовых раковых клеток, связанных с риском метастазирования и устойчивостью опухолей к химиотерапии.

Исследователи предполагают, что SARS-CoV-2 может влиять на развитие опухолей посредством изменения клеточных сигнальных путей. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования, в том числе сравнение состояния онкологических пациентов до и после COVID-19.
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