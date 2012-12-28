«Автодор» снизит разрешенную скорость на трассах М-4 и М-11

На платных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» на зимний сезон будет введено более строгое ограничение скорости для легковых автомобилей и легких грузовиков массой не более 3,5 тонн.