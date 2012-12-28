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В России
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сегодня, 12:00
«Автодор» снизит разрешенную скорость на трассах М-4 и М-11
На платных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» на зимний сезон будет введено более строгое ограничение скорости для легковых автомобилей и легких грузовиков массой не более 3,5 тонн.
На трассе М-4 «Дон» ограничение будет действовать на обходе Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области — с 517-го по 544-й км. На М-11 «Нева» зимний скоростной режим введут на всем участке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга — с 58-го по 680-й км.
Снижение скоростного лимита призвано повысить безопасность движения в сложных погодных условиях зимнего периода, отметили в госкомпании.
Уточняется, что ограничения будут действовать по 11 апреля 2027 года включительно, — пишут «Известия».
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