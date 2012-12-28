В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
В России
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12 минут назад
В Пулково отменили и задержали более 50 рейсов
"Мы вынуждены сообщить о корректировках расписания. На 8.00 по мск задержаны на два и более часов - 32 рейса. 21 вылет отменен. Также 11 бортов ушли на запасные аэродромы", - сообщается в канале аэропорта на платформе "Макс".
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