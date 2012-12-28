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48
39 минут назад

В Белоруссии раскрыли мошенническую сеть республиканского масштаба

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестской области Белоруссии пресекли деятельность группы аферистов, которые занимались хищением крупных сумм денег через интернет. Об этом проинформировала пресс-служба МВД республики, сообщает ТАСС.

"С начала текущего года увеличилось количество сообщений граждан о хищении крупных сумм, совершенных с использованием интернета. Злоумышленники звонили потерпевшим под видом работников различных организаций, правоохранительных ведомств. Используя психологические методы, манипулировали и убеждали передать им сбережения", - говорится в тексте.

Проведенная аналитическая работа позволила выявить связь между разрозненными участниками афер, что помогло установить множество звеньев целой системы по всей стране. "Оперативники деанонимизировали лиц, связанных с эксплуатацией оборудования, подбором обслуживающего персонала, установили организаторов и кураторов, которые находятся на территории сопредельного государства. В состав группы входили более 80 человек: дропы, курьеры и специалисты по обеспечению бесперебойной работы техники. Таким образом, пресечена мошенническая схема республиканского масштаба", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли у мошенников оборудование стоимостью более 60 тыс. белорусских рублей (около $20 тыс.) и предотвратили ущерб на сумму свыше 10 млн рублей ($3,3 млн). От мошеннических действий удалось уберечь более 2 тыс. граждан Белоруссии.
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