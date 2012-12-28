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В России
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39 минут назад
В Белоруссии раскрыли мошенническую сеть республиканского масштаба
"С начала текущего года увеличилось количество сообщений граждан о хищении крупных сумм, совершенных с использованием интернета. Злоумышленники звонили потерпевшим под видом работников различных организаций, правоохранительных ведомств. Используя психологические методы, манипулировали и убеждали передать им сбережения", - говорится в тексте.
Проведенная аналитическая работа позволила выявить связь между разрозненными участниками афер, что помогло установить множество звеньев целой системы по всей стране. "Оперативники деанонимизировали лиц, связанных с эксплуатацией оборудования, подбором обслуживающего персонала, установили организаторов и кураторов, которые находятся на территории сопредельного государства. В состав группы входили более 80 человек: дропы, курьеры и специалисты по обеспечению бесперебойной работы техники. Таким образом, пресечена мошенническая схема республиканского масштаба", - отметили в пресс-службе.
Правоохранители изъяли у мошенников оборудование стоимостью более 60 тыс. белорусских рублей (около $20 тыс.) и предотвратили ущерб на сумму свыше 10 млн рублей ($3,3 млн). От мошеннических действий удалось уберечь более 2 тыс. граждан Белоруссии.
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