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В России
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45 минут назад
Мошенники стали воровать аккаунты «Госуслуг» через поддельные письма ФНС
Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки от имени Федеральной налоговой службы, предлагая проверить налоговые начисления для кражи аккаунтов на портале «Госуслуги».
Уточняется, что в мессенджерах россиянам приходят сообщения, в которых говорится о необходимости проверить налоговые начисления. К этим сообщениям прикреплена ссылка на сайт, замаскированный под официальный ресурс, — передает BFM.ru.
Отмечается, что на таком сайте жертву просят ввести код для входа в личный кабинет, после чего появляется информация о взломе «Госуслуг» и номера техподдержки, ведущие на мошенников.
Полицейские советуют гражданам проверять информацию о налогах только на официальном сайте Федеральной налоговой службы или в приложении ведомства. Не следует переходить по ссылкам из мессенджеров и вводить личные данные на сомнительных сайтах.
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