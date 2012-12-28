Не стареют, и не сдаются…

В итоге липецко-белгородская компания выиграла 5 матчей из 5-ти и стала победительницей международного турнира. Вот что значит, есть ещё порох в пороховницах!





На фото в верхнем ряду (слева направо) Войдель, Ивченко, Журавлёв, Лапин, Чернышов, в нижнем ряду второй слева Захаренко.

8 команд ветеранов не моложе 40 лет сражались за победу: большинство из них представляли Белоруссию: Минск, Гродно, Могилёв, Брест. Россию представляли команды Москвы и Белгорода, причём половина состава победителей состояла из липчан.Ворота защищал Александр Лапин, одним из лучших на поле был главный тренер дубля «Металлурга» Роман Войдель, которого ещё в игроцкие времена прозвали «Профессором». А также другие знаменитости, имена которых ласкают слух болельщиков «Металлурга» – Алексей Журавлёв, Дмитрий Ивченко, Андрей Захаренко Сергей Чернышов.