Спорт
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сегодня, 17:15
Легенды «Металлурга» выиграли международный турнир
Не стареют, и не сдаются…
Ворота защищал Александр Лапин, одним из лучших на поле был главный тренер дубля «Металлурга» Роман Войдель, которого ещё в игроцкие времена прозвали «Профессором». А также другие знаменитости, имена которых ласкают слух болельщиков «Металлурга» – Алексей Журавлёв, Дмитрий Ивченко, Андрей Захаренко Сергей Чернышов.
В итоге липецко-белгородская компания выиграла 5 матчей из 5-ти и стала победительницей международного турнира. Вот что значит, есть ещё порох в пороховницах!
На фото в верхнем ряду (слева направо) Войдель, Ивченко, Журавлёв, Лапин, Чернышов, в нижнем ряду второй слева Захаренко.
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