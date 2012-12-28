Наш земляк вошёл в число избранных.





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17-летний воспитанник Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Иван Ролдугин получил вызов в сборную России по регби-7.Сейчас Иван уже находится в Сочи на сборе национальной команды U17, который продлится до 8 декабря. Всего в команду пригласили 36 наиболее перспективных игроков со всей страны.