Спорт
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сегодня, 15:45
Липецкий школьник уцепился за шанс попасть в сборную России по регби
Наш земляк вошёл в число избранных.
Сейчас Иван уже находится в Сочи на сборе национальной команды U17, который продлится до 8 декабря. Всего в команду пригласили 36 наиболее перспективных игроков со всей страны.
Ранее мы сообщали, что РК «Липецк» занял предпоследнее 10-е место в чемпионате России по регби-7. А другой воспитанник «спорта хулиганов» Кирилл Крылов в составе «Приморца-Олимпийские надежды» из-Санкт-Петербурга стал победителем первенства России среди юниоров до 20 лет и выполнил норматив мастера спорта России.
Фото vk.ru/sport48lipetsk
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