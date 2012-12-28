Общество
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Тарифы ЖКХ в Липецкой области в следующем году могут существенно вырасти
Предельный рост установлен на отметке 14,8%.
Правительство РФ утвердило индексы изменения размера оплаты ЖКХ для разных регионов России с 1 июля 2027 года. Соответствующий документ доступен на Едином портале правовой информации.
В среднем по стране плату повысят на 11%, но рост будет неодинаковым в различных регионах: от 7,9% в Ивановской области до 20,5% в Северной Осетии.
Для липчан подорожание запланировано на уровне почти 15%. Это предельные цифры роста. Окончательные тарифы установит правительство Липецкой области. За тем, чтобы предельно установленные индексы платы за ЖКХ не превышались, проследит недреманная Федеральная антимонопольная служба. Т.е. жителям гарантируют, что всё будет по закону.
Дорогих россиян успокоили и тем, что в последующие годы рост тоже будет происходить, но уже не столь существенно. По прогнозам Минэкономразвития в 2028 году тарифы увеличатся на 8,6%, в 2029-м — на 7,6%
С 1 декабря Липецк ждёт рекордное подорожание платы за проезд в общественном транспорте: до 43 рублей при оплате картой и 46 рублей – при безналичном расчёте.
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