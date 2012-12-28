Канатная дорога, бассейн под открытым небом и сеть подземелий: какие тайны скрывает Новолипецк
Липчанку подозревали в Германии в попытке провезти товары, дестабилизирующие ситуацию в мире
Выходные в Липецке: как и где отпраздновать День матери, бесплатно в музей и автор песен «Алисы»
Происшествия
314
27 минут назад
1
Над Липецкой областью ночью сбивали беспилотники
Россию атаковали более тысячи дронов.
По данным ведомства, дроны были уничтожены в небе и над Липецкой областью.
1
0
2
1
0
Комментарии (1)