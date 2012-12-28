Спорт
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37 минут назад
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Ученики знаменитого силача устроили охоту за мировыми рекордами
16-летняя Варвара Лапина при этом выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Историю переписывали буквально вчера в Ельце на чемпионате Черноземья под эгидой Международной Ассоциации силовых видов спорта (МАСС).
13-летний Павел Роженков выступал в упражнении «подъём Аполлон-Аксель», особенностью которого является более широкий диаметр грифа штанги – 50 мм вместо стандартных 28 мм. Это требует от спортсмена дополнительной силы и тренированных кистей рук.
В весовой категории до 56 кг школьник не просто стал победителем, а в каждом из трёх подходов улучшая рекорды мира, в итоге остановившись на 80 кг. Прежний рекорд планеты был превышен на 10 кило!
16-летняя Варвара Лапина установила четыре мировых рекорда в упражнении «Армлифтинг Подъем ХАБ», где тоже используется в основном сила кисти руки. В миниатюрной весовой категории до 48 кг она завершила выступление с результатом 11,5 кг. А затем в четвёртом подходе вне конкурса, который предоставляется только тем, кто успешно реализовал все предыдущие попытки, превзошла своё же собственное достижение, зафиксировав 13 кг. При этом девушка выполнила норматив мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Роженкова подготовил знаменитый силач, неоднократно занесённый в «Книгу рекордов России», Владислав Комаров, а Лапину – педагог Дмитрий Мельников.
В Ельце соревновались 68 атлетов из 15 регионов России.
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