16-летняя Варвара Лапина при этом выполнила норматив мастера спорта международного класса.

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16-летняя Варвара Лапина установила четыре мировых рекорда в упражнении «Армлифтинг Подъем ХАБ», где тоже используется в основном сила кисти руки. В миниатюрной весовой категории до 48 кг она завершила выступление с результатом 11,5 кг. А затем в четвёртом подходе вне конкурса, который предоставляется только тем, кто успешно реализовал все предыдущие попытки, превзошла своё же собственное достижение, зафиксировав 13 кг. При этом девушка выполнила норматив мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу.





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Роженкова подготовил знаменитый силач, неоднократно занесённый в «Книгу рекордов России», Владислав Комаров, а Лапину – педагог Дмитрий Мельников.









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