Алиса Юрова начала собирать награды нового сезона.

Прима липецкого фигурного катания 16-летняя Алиса Юрова неплохо вкатилась в новый сезон: в Казани она стала «серебряным» призёром Всероссийского турнира «Идель» памяти заслуженного тренера России Геннадия Тарасова.Алиса выступала по программе мастера спорта среди женщин. В короткой программе её результат был третьим – 66,47 балла. А вот в произвольной программе липчанке не нашлось равных: она откатала почти безукоризненно и получила самую высокую оценку среди всех участниц – 137,32 балла.Правда, упущенного на старте полностью отыграть не удалось. Победительницей по сумме стала лидер короткой программы местная фигуристка Риану Кадырова, у которой в сумме набралось 206,22. Юрова заработала 203,79, а замкнула «тройку» призёров Екатерина Кольцова из Костромы – 192,59.Впереди у Юровой главные старты сезона-2026/27: Гран-при и чемпионат страны.