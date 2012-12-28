Перебои с холодной водой произойдут из-за плановых работ на сетях водоснабжения и работ по заявке сторонних лиц.

30 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Кривенкова, 7, улица Буденного, 38, также работы на сетях водоснабжения будут проводиться по заявке сторонних лиц по адресу: улица Жактовская, 6 – без холодной воды временно останутся жители 24 микрорайона и Сырского рудника, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Прудной, №№ 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, №№ 5, 7 по улице Кривенкова, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Жактовской, Рябиновой, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, Буденного, Речной, переулка Узорного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.30 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 17, 27 по улице Валентины Терешковой.