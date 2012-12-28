Общество
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сегодня, 15:07
В районе Сырского Рудника и в 24 микрорайоне отключат холодную воду
Перебои с холодной водой произойдут из-за плановых работ на сетях водоснабжения и работ по заявке сторонних лиц.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Прудной, №№ 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, №№ 5, 7 по улице Кривенкова, в частном секторе улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Жактовской, Рябиновой, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, Буденного, Речной, переулка Узорного.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
30 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 17, 27 по улице Валентины Терешковой.
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