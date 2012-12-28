Температура будет ниже обычного.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области продолжит расти, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -7 до -12 градусов, днем – от -3 до -8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем – от -5 до -7 градусов.День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 28 градусов мороза.