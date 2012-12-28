Липецкие дзюдоисты достойно почтили память героически погибших десантников.

«Бронзовые» награды в активе Тимура Насирова (55 кг) и Арсения Лукьянчикова (66 кг).









Липецкие дзюдоисты завоевали медали всех достоинств в Орле в турнире на РОФСО «Юность России», посвящённых памяти десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ.«Золото» в весовой категории до 63 кг завоевала воспитанника СШОР № 8 «Юность» Дарья Денисова, для этого ей пришлось выиграть аж пять схваток.В первых четырёх поединках Дарья победила досрочно, а вот в финале ей пришлось повозиться с Таисией Евдокимовой из Всеволожска Ленинградской области. Судьбу встречи удалось решить лишь в дополнительное время, Денисова всё же провела бросок, который судьи оценили на «ваза-ари».«Серебряную» медаль завоевала Елизавета Панова из СШ «Атлант» Липецкого округа в весе свыше 70 кг. Она выиграла 4 схватки и лишь в финале уступила москвичке Евангелине Казакевич.Десантники 6-й роты приняли смертный бой 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни с многократно превосходящими силами боевиков. Официально считалось, что вооружённый конфликт в республике завершён, поэтому помощь солдатам-срочникам не пришла. Среди погибших оказался и уроженец Грязей рядовой Роман Пахомов.