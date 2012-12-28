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В мире
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сегодня, 15:33
Три человека пострадали при взрыве на заводе Intel в Израиле
Три человека пострадали при взрыве на заводе американской корпорации Intel в городе Кирьят-Гат на юге Израиля.
Полиция не исключает, что пожар мог быть вызван взрывом газового баллона.
Израильская гостелерадиокомпания Kan и другие СМИ сообщают, что пожар произошел на заводе Intel в Кирьят-Гате.
«Поступило сообщение о трех рабочих, получивших ожоги во время работы на заводе в индустриальном парке «Рабин». Медики и парамедики MDA оказывают помощь трем пострадавшим с ожогами, находящимся в сознании», — говорится в сообщении медицинской пресс-службы.
Полиция Израиля уточнила, что пожар на заводе был предположительно вызван взрывом газового баллона.
«Идет проверка возможной утечки опасных материалов... На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и аварийно-спасательные службы, которые работают над изоляцией комплекса... с целью предотвратить опасность для населения», — отмечается в сообщении пресс-службы полиции.
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