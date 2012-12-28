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В небе над Липецкой областью перехватили беспилотники
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +20
Погода в Липецке
Воздушную опасность сняли
Происшествия
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Общество
На трех улицах Липецка отключат электричество
Общество
Красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменен
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Происшествия
63
21 минуту назад

Красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменен

Действующий с вечера субботы режим красного уровня в Липецкой области снят в 05:53.

Следом за отменой красного уровня последовало снятие и желтого уровня.
БПЛА
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