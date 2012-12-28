Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Происшествия
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21 минуту назад
Красный уровень воздушной угрозы в Липецкой области отменен
Следом за отменой красного уровня последовало снятие и желтого уровня.
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