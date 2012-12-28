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В России
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8 минут назад

В Калужской области девять человек пострадали в результате атаки БПЛА

Пятерых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.

Девять человек получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Калужскую область, пятеро из них госпитализированы, — рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«К сожалению, девять человек получили ранения, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии», — написал глава региона в соцсетях.

Уточняется, что им оказывают необходимую помощь. Силами противовоздушной обороны за ночь были уничтожены 26 дронов над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов и города Калуги, — пишут «Известия».

В Оперштабе Белгородской области 8 октября сообщили, что в результате детонации FPV-дрона в городе Грайвороне погиб один человек и еще трое пострадали. Троих пострадавших госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.

В Минобороны ранее сообщили, что всего в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 505 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.
беспилотники
атака
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