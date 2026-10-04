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сегодня, 01:09
Ушел из жизни создатель реактивных двигателей Гарри Попов
Там рассказали, что Попов работал в Московском авиационном институте, где прошел путь от ассистента до профессора. В 1987-м ученый-машиностроитель стал во главе Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики, который был создан по его инициативе.
В «Роскосмосе» назвали ЭРД ключевым направлением работы Попова. Под руководством специалиста был создан такой двигатель нового поколения, а инжекторы плазмы на базе импульсных плазменных двигателей успешно работали на космической станции «Мир» и МКС .
В госкорпорации выразили соболезнования родственникам ученого.
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