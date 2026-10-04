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У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
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В России
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сегодня, 01:09

Ушел из жизни создатель реактивных двигателей Гарри Попов

Разработчик электрических ракетных двигателей (ЭРД), академик РАН и доктор технических наук Гарри Попов скончался в 91 год. Об этом в Telegram-канале сообщает Газета.ру со ссылкой на «Роскосмос».

Там рассказали, что Попов работал в Московском авиационном институте, где прошел путь от ассистента до профессора. В 1987-м ученый-машиностроитель стал во главе Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики, который был создан по его инициативе.

В «Роскосмосе» назвали ЭРД ключевым направлением работы Попова. Под руководством специалиста был создан такой двигатель нового поколения, а инжекторы плазмы на базе импульсных плазменных двигателей успешно работали на космической станции «Мир» и МКС .

В госкорпорации выразили соболезнования родственникам ученого.
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