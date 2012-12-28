Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Блошиный рынок зачистили
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?
Неделя 48
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Происшествия
Объявлен жёлтый уровень
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Блошиный рынок зачистили
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Происшествия
Тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Объявлен жёлтый уровень
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
Читать все
Происшествия
1668
сегодня, 16:12
6

Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

В Липецком районе на 286 км километре «Орел-Тамбов» столкнулись два легковых автомобиля, водитель одного из них погиб

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 63-летний водитель «Мерседеса» от полученных травм умер на месте аварии. Госпитализирован 42-летний водитель «Рендж Ровера».

4.jpg

В ведомстве добавили, что причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.

2.jpg

1.jpg

Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области.
Авариа
ДТП
1
9
2
0
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ЕВ
28 минут назад
Там плохое место. Я сама там столкнулась месяца 4 назад. Слава богу отделалсь бампером и фарой. Обгон разрешен, вроде всё норм, потом вылетает встречная машина , а ее не видно, потому что горка((( думаю, в ближайшее время после такой жуткой аварии поставят знак. Три скорой проехали, пока час в пробке стояли.
Ответить
НКВД
54 минуты назад
Не надо ехать быстрее, чем летает ваш ангел хранитель.
Ответить
жизнь она такая
40 минут назад
хорошо сказал
Ответить
кит
сегодня, 16:30
Две полосы,а такие марки тихо не ездят . Кто то отвлекся за рулем .Одна из тысячи причин
Ответить
Буша
сегодня, 16:29
Куда же вы летите, мужики?! Вас дома дети ждут, и матери, и жены .....(((((((((((((((((
Ответить
Лео
сегодня, 16:26
Смерть это очень коварная штука подчас мы просто не знаем где наша судьба оборвется но может и к лучшему чем болеть неизлечимой болезнью и ежд ждать свой час.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить