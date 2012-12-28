Происшествия
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 63-летний водитель «Мерседеса» от полученных травм умер на месте аварии. Госпитализирован 42-летний водитель «Рендж Ровера».
В ведомстве добавили, что причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.
