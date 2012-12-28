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Общество
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24 минуты назад
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Начальником управления строительства мэрии Липецка стал его бывший подрядчик
Владимир Поваляев сменил Андрея Казакова.
Владимир Поваляев в 1996 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Долгое время работал в бизнесе. В частности, был учредителем компаний «Урбекс» и «Город», с февраля 2011 года возглавлял ООО «СМУ СТРОЙ ХОЛДИНГ». Эта организация была подрядчиком по 26 контрактам на общую сумму 298,2 млн рублей. В ТОП-5 организаций, пользовавшихся ее услугами, можно найти, в частности, и МКУ «Управление строительства Липецка» (4 контракта на сумму 42,6 млн рублей). Так что можно сказать, что начальником управления строительства мэрии стал его бывший подрядчик.
«До назначения начальником МКУ «Управление строительства города Липецка» Владимир Поваляев работал в должности руководителя проектов ООО «Строительно-монтажный трест НЛМК», — добавила пресс-служба мэрии.
Еще ровно год — с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го, как сообщают бизнес-агрегаторы, Поваляев был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с такими видами деятельности как охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях; разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов; разведение домашних животных; смешанное сельское хозяйство; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.
А еще Владимир Поваляев, если взглянуть на его страничку в ВК — любитель ЗОЖ: он и качок, и бегун, и пловец.
Фото со странички Владимира Поваляева в ВК
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