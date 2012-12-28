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В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
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сегодня, 13:02
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В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах

Но ремонт крыши управляющую компанию обязали сделать через суд.

Собственник квартиры в доме №16 по улице Архангельской в Липецке через суд добился от управляющей компании ООО «ЦКО» ремонта протекающей крыши: вода затапливала его квартиру, повреждая отделку и создавая повышенную влажность.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, УК отказывалась ремонтировать текущую крышу, ссылаясь на то, что ее износ предполагает капитального ремонта, который запланирован только на период 2038-2040 годов, и проводить такие работы должна не УК, а ФКР.

Но суды с такой позицией не согласились. Состояние кровли связали с тем, что управляющая компания ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по содержанию и ремонту дома.

В результате два суда — Левобережный и Липецкий областной обязали управляющую компанию отремонтировать крышу. Также с управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в 20 тысяч рублей и штраф в 10 тысяч рублей за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя.

«На управляющей организации лежит обязанность обеспечить содержание общего имущества многоквартирного дома в работоспособном состоянии, исключающем причинение вреда имуществу потребителей», — говорится в апелляционном определении областного суда.
ЖКХ
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Сосед.
сегодня, 13:11
А кто что думает насчёт УК ПАРУС? А то наш дом остался без управляшки,отдельные жители дома,которым больше всех нужно, агитируют за нее.
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Валек
28 минут назад
Мы выбрали новую управляющую, надо искать среди вновь открывшихся, у них хоть стимул есть
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Александр Н.
сегодня, 13:09
Вот это правильно,а то у управляшек только деньги собирать большое желание и право,а желательно и свои обязанности исполнять.
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