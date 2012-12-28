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В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
Общество
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сегодня, 13:02
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В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах
Но ремонт крыши управляющую компанию обязали сделать через суд.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, УК отказывалась ремонтировать текущую крышу, ссылаясь на то, что ее износ предполагает капитального ремонта, который запланирован только на период 2038-2040 годов, и проводить такие работы должна не УК, а ФКР.
Но суды с такой позицией не согласились. Состояние кровли связали с тем, что управляющая компания ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по содержанию и ремонту дома.
В результате два суда — Левобережный и Липецкий областной обязали управляющую компанию отремонтировать крышу. Также с управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в 20 тысяч рублей и штраф в 10 тысяч рублей за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя.
«На управляющей организации лежит обязанность обеспечить содержание общего имущества многоквартирного дома в работоспособном состоянии, исключающем причинение вреда имуществу потребителей», — говорится в апелляционном определении областного суда.
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