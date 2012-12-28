В доме на улице Архангельской квартиру заливало из-за текущей крыши: УК предложила подождать капремонт в 2038-2040 годах

Но ремонт крыши управляющую компанию обязали сделать через суд.

Собственник квартиры в доме №16 по улице Архангельской в Липецке через суд добился от управляющей компании ООО «ЦКО» ремонта протекающей крыши: вода затапливала его квартиру, повреждая отделку и создавая повышенную влажность.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, УК отказывалась ремонтировать текущую крышу, ссылаясь на то, что ее износ предполагает капитального ремонта, который запланирован только на период 2038-2040 годов, и проводить такие работы должна не УК, а ФКР.Но суды с такой позицией не согласились. Состояние кровли связали с тем, что управляющая компания ненадлежащим образом выполнила свои обязанности по содержанию и ремонту дома.В результате два суда — Левобережный и Липецкий областной обязали управляющую компанию отремонтировать крышу. Также с управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в 20 тысяч рублей и штраф в 10 тысяч рублей за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя.«На управляющей организации лежит обязанность обеспечить содержание общего имущества многоквартирного дома в работоспособном состоянии, исключающем причинение вреда имуществу потребителей», — говорится в апелляционном определении областного суда.