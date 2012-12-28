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В России
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36 минут назад
В Кемеровской области растет численность медведей
За несколько лет популяция медведей увеличилась примерно на треть — с трёх до почти четырёх тысяч особей.
«Как следует из доклада Министерства экологии и природных ресурсов Кузбасса, численность медведей продолжает увеличиваться. В период с 2021 по 2025 год популяция выросла с трёх тысяч до почти четырёх тысяч особей, хотя отстрел животных проводится ежегодно.
В 2021 году охотники и егеря застрелили около 180 медведей. В последующие годы этот показатель составлял от 220 до 250 особей, а в 2025-м достиг 320. Тем не менее остановить рост популяции не удалось», — пишет VSE42.Ru.
Больше всего медведей обитает в Новокузнецком округе области — 660. В Междуреченском округе насчитывается 560 хищников, в Таштагольском — 460, в Кемеровском — 250.
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