Прокуратура добивается сноса восьми домов на территории базы отдыха «Парус»

Иски к владельцам о сносе самовольных построек поданы в суд.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура добивается сноса восьми капитальных строений, самовольно возведённых на землях лесного фонда на территории базы отдыха «Парус» в селе Ярлуково Грязинского округа.Речь идёт о домах общей площадью свыше 1100 квадратных метров, собственники у них разные.«Объекты возведены в нарушение требований лесного законодательства, без согласования работ с собственником земель — Российской Федерацией в лице МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, а также при отсутствии прав на земельные участки. Прокурор направил в суд иски к владельцам о сносе построек», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.