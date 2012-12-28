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Общество
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сегодня, 13:38
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Прокуратура добивается сноса восьми домов на территории базы отдыха «Парус»
Иски к владельцам о сносе самовольных построек поданы в суд.
Речь идёт о домах общей площадью свыше 1100 квадратных метров, собственники у них разные.
«Объекты возведены в нарушение требований лесного законодательства, без согласования работ с собственником земель — Российской Федерацией в лице МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, а также при отсутствии прав на земельные участки. Прокурор направил в суд иски к владельцам о сносе построек», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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