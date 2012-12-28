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1703
сегодня, 13:38
15

Прокуратура добивается сноса восьми домов на территории базы отдыха «Парус»

Иски к владельцам о сносе самовольных построек поданы в суд.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура добивается сноса восьми капитальных строений, самовольно возведённых на землях лесного фонда на территории базы отдыха «Парус» в селе Ярлуково Грязинского округа.

Речь идёт о домах общей площадью свыше 1100 квадратных метров, собственники у них разные.

«Объекты возведены в нарушение требований лесного законодательства, без согласования работ с собственником земель — Российской Федерацией в лице МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, а также при отсутствии прав на земельные участки. Прокурор направил в суд иски к владельцам о сносе построек», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

прокуратура
cуд
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Эхо
11 минут назад
Так то оно так... вроде бы как и правильно. Но есть одно но!!! Вот первым делом после приезда на реку начинаешь убирать берег реки за свиньями, так как это все гавно смывает в реку и как следствие ранение ног и тд. !!! Поэтому людям - да пусть отдыхают, купаются и убирают после себя, оставляя чистое место, чтобы приехать в следующий раз, а свиньям - не место на берегах рек!!!
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гость
31 минуту назад
Нам остается только наблюдать, кто кого одолеет, прокуратура или наглецы, построившие в охранной зоне "эти домики - кого надо домики"
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Влад
сегодня, 14:59
Скорее всего это бывшие цеховые домики, от паруса в сторону лесного дома
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Нервная мать
сегодня, 14:50
Ага. Бочаги так и дадут снести их крепости. В царское время купцы тоже строили кирпичные домики в хороших местах: в центре, возле рек. Крестьян оттуда выгоняли. Сейчас та же песня. Пока нищим предлагают будки для собак в 27 квадратов за 3 миллиона с голыми стенами, олигархи захватили все хорошие места и возвели хоромы.
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Грязенец
сегодня, 14:40
Базу отдыха «Парус» строил НЛМК! Теперь эта база кому-то просто потребовалась. Кто же положил глаз на эту территорию???
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*
сегодня, 14:33
Просто так дом не построить. Нужно оформить участок. Нужно взять разрешение. Дома регистрируются в налоговой. Дом имеет адрес. К дому подведена электроэнергия с ежемесячной оплатой по квитанции. Как тогда были оформлены все документы?
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оптимист
сегодня, 14:17
видимо с прокурорами не поделились?
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да
сегодня, 14:16
в место Пионерлагерей на водохранилище, тоже ОСОБНЯКИ стоят!
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народ
сегодня, 14:15
По всем берегам рек нужно посносить! В Грязях понастроили к реке не подойти, заборы!!!
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Бабушка
сегодня, 14:14
интересно, снесут или нет?!
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скиф
сегодня, 14:33
навряд, это дома кого надо дома.
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