Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
В России
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сегодня, 17:08
В Москве в два раза чаще стали судить подростков за мошенничество
По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, в этом году в столице к ответственности за мошенничество привлекли 82 подростка. Годом ранее таких случаев было 39.
«Не все подростки совершают мошенничества под воздействием третьих лиц, но все больше и больше детей попадаются на «удочку» мошенников», — пояснили в ведомстве.
Более того, несколько лет назад подобных схем не сущестовало. Цель злоумышленников не только похитить имущество, но и привлечь молодежь к уголовной ответственности.
В ведомстве добавили, что мошенники постоянно находятся на связи с подростком, в результате чего под их руководством он соглашается на совершение любых действий.
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